Дата и время релиза Crimson Desert: во сколько игра станет доступна?

Crimson Desert вот-вот станет доступна — до релиза одной из самых ожидаемых игр 2026 года остается меньше суток. Портал PC Gamer уточнил, в какое время разблокируется игра и можно ли ее уже загрузить.

Crimson Desert выйдет одновременно на всех платформах 19 марта, хотя часовые пояса в некоторых регионах отодвинут релиз на ночь 20 марта. Так, в Европе игра станет доступна в 11 вечера 19 марта по центральному европейскому времени, тогда как в РФ можно будет начать играть в 01:00 20 марта по московскому времени.

Помимо этого, игру уже можно предварительно загрузить в Steam. Размер клиента составляет чуть больше 92 ГБ, но после релиза придется освободить больше места на накопителе: в минимальных системных требованиях Crimson Desert указаны 150 ГБ.