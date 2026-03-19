Что нужно знать о Crimson Desert перед релизом?

Релиз Crimson Desert, одного из самых ожидаемых проектов 2026-го, состоится через считанные часы — игровые СМИ уже выпустили первые рецензии. На случай, если вы не хотите копаться в тоннах информации, портал gamerant.com ответил на четыре самых частых вопроса о Crimson Desert.

Crimson Desert — ММО? Нет, это одиночная экшен-RPG. Изначально проект задумывался как онлайн-ММО, но позже концепцию поменяли, и игра превратилась в приключенческий боевик для одного игрока. Ходят слухи, что разработчики могут добавить мультиплеерный компонент, но даже в этом случае ждать его придется минимум год.

Crimson Desert — soulslike? Не совсем. Боевая система игры больше похожа на Devil May Cry, а акцент делается на физику и взаимодействие с миром, не на осторожные действия, как в Elden Ring или Dark Souls. Тем не менее, игра не легкая; просто у игрока больше контроля над своими действиями, чем в типичном soulslike-боевике.

Появится ли Crimson Desert в Game Pass? Пока нет. Игры нет ни в одной подписке, поэтому ее придется покупать. Не исключено, что она может выйти в Game Pass в будущем, но явно не в ближайшее время.

Стоит ли переплачивать за делюкс-издание? В него входит комплект брони, щит и украшения для лошади, которые нельзя получить никакими другими способами. Пока неясно, насколько хороша броня, но, возможно, она сделает первых боссов чуть проще.