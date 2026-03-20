В ноутбуках CHUWI оказались поддельные процессоры AMD Ryzen 5

Скандал с процессорами AMD Ryzen 5 7430U, которые оказались поддельными, начался с ноутбуков CHUWI. Исследования выявили, что устройства CoreBook X и CoreBook Plus, рекламируемые с этим чипом, фактически содержали Ryzen 5 5500U. Фальсификация затрагивала не только описания, но и отображение в BIOS, Windows и старых версиях CPU-Z, что усложняло выявление проблемы для потребителей. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© CHUWI

Проблема распространилась за пределы бренда CHUWI, так как аналогичные инциденты были зафиксированы с устройствами Ninkear A15 Pro и другими, использующими те же материнские платы. Поставщик плат, Emdoor Digital, возможно, частично ответственен, но CHUWI также виновата, поскольку продавала продукты под своим именем без надлежащего контроля.

Дистрибьютор Hornington из Гонконга первым начал решать ситуацию, предложив полный возврат денег за модели CoreBook X 7430U, CoreBook Plus 7430U и UBOX 7430U. Покупатели могут вернуть устройства с комплектными аксессуарами, что демонстрирует запуск мер по исправлению на определённых рынках.

Обновление CPU-Z до версии 219 упростило проверку, автоматически идентифицируя поддельные Ryzen 5 7430U как настоящие Ryzen 5 5500U. Это позволяет пользователям и экспертам быстро обнаруживать фальсификацию, избегая ручного анализа.

Остаётся неясным, сколько систем было вовлечено в эту производственную цепочку и затронуло ли это только отдельные партии или несколько OEM-брендов. Для CHUWI ущерб уже значителен: скандал начался с их продукции и ошибок в контроле качества, что может серьёзно подорвать репутацию компании.