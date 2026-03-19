Создатели экшена 1348 Ex Voto высказались о негативных отзывах геймеров

Разработчики средневекового экшена 1348 Ex Voto опубликовали открытое письмо после не самого удачного релиза.

Авторы отметили, что это их первая игра и её создание было настоящим путешествием. Они добавили, что читают все отзывы и внимательно относятся к критике. Сейчас усердно работают над улучшением экшена.

В последнем обновлении акцент сделали на технических доработках и повышению производительности. На этих аспектах планируют сосредоточиться и в грядущих патчах. Кроме того студия трудится над устранением мелких багов.

Напомним, что 1348 Ex Voto вышла 12 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Геймеры встретили её смешанными отзывами в Steam. Они отметили визуальное оформление, но отругали разработчиков за обилие багов, скучноватый геймплей и куцый сюжет.