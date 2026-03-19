Второй трейлер GTA 6 мог уступить рекорд по просмотрам трейлеру «Человека-паука»

Второй трейлер Grand Theft Auto VI в своё время поставил рекорд по просмотрам на всех площадках за первые сутки после релиза. Это более 475 миллионов просмотров. Но рекорд уже могли побить.

Согласно Global Box Office, официальный трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man Brand New Day), дебютировавший 20 часов назад, уже преодолел отметку 500 млн просмотров. Повторим, речь идёт о всех актуальных платформах. Sony ещё не раскрыла официальные данные.

Геймеры же уверены, что когда выйдет третий трейлер GTA 6 (а уже пора), то рекорд вернётся в игровые чертоги. Напомним, что релиз горячо ожидаемого боевика запланирован на 19 ноября 2026 для PlayStation 5 и Xbox Series.

Ну а премьера «Человек-паук: Новый день» (также можно встретить название «Человек-паук: Совершенно новый день») запланирована на 31 июля 2026 года.