Авторы Cities: Skylines 2 назвали движок Unity главной проблемой игры

Представители студии Colossal Order рассказали о создании Cities: Skylines 2 и проблемами, с которыми они столкнулись. Сейчас поддержкой игры занимается Iceflake Studios.

Руководитель Colossal Order Мария Халикайнен отметила, что в начале разработки команда очень сильно переоценила возможности движка Unity. Студия ориентировалась на те функции, которых ещё не было. Всё потому, что они думали о будущем и длительной поддержке. Проблемы движка заключались в его общей нестабильности и отсутствии ряда общих инструментов.

«Теперь мы прекрасно понимаем: наша ошибка заключалась в том, что мы сделали ставку на то, что еще не было доказано, и это стало огромным препятствием в разработке Cities: Skylines 2», — сказала Халикайнен.

Напомним, что в марте Cities: Skylines празднует 11-летие. Разработчики подготовили множество нового контента, который выходит как в оригинальной игре, так и в сиквеле. Например, 10 марта Cities: Skylines получила обновление с гонками и фестивалями.