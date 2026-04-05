Какие компоненты ПК нельзя покупать подержанными?

Рынок комплектующих для ПК переживает не лучшие времена, поэтому многие, кто хочет обновить компьютер, стараются найти предложения подешевле на вторичных площадках. Но есть компоненты, на которых никогда не стоит экономить. Портал howtogeek.com рассказал, какие детали для ПК нельзя покупать подержанными.

Блоки питания

Блок питания — сердце ПК; он обеспечивает энергию для всех остальных компонентов компьютера. Таким образом, покупка поврежденного или дефективного блока может не только оставить систему без питания, но и повредить другие важные компоненты.

Покупать блок питания без передаваемой гарантии — огромный риск. У блоков питания есть неприятная склонность к изнашиванию, особенно под большой нагрузкой, и нет простых способов точно оценить степень этого изнашивания. Даже новенький с виду блок может иметь скрытый изъян, который, в худшем случае, способен поджарить ПК целиком.

Надежность блока питания зависит от качества сборки, срока службы конденсаторов и нагрузки. Ни один из этих параметров нельзя прикинуть на глаз, глядя на подержанный блок. Даже лучшие модели неизбежно изнашиваются за пару лет эксплуатации, и это при условии, что человек, у которого вы покупаете блок, не врет о его состоянии. Чем рисковать, лучше переплатить за абсолютно новый блок питания с гарантией на несколько лет.

Жидкостные системы охлаждения

Новенькая стильная ЖКО — дорогое удовольствие, но покупать подержанную на вторичном рынке не рекомендуется. Дело в том, что жидкостные системы — сложные устройства, в состав которых входит насос, радиатор, трубки и иногда проприетарные коннекторы. Поскольку они используют жидкость для охлаждения ПК, у них куда больше потенциальных точек поломки по сравнению с обычными воздушными кулерами. А если в ЖКО что-то сломается, то починить это будет очень тяжело.

Даже если ЖКО визуально выглядит в порядке, она вполне может страдать от микро-протечек или других проблем, связанных с долгим использованием. К тому же, многие такие системы опираются на гарантию для поддержки или замены сломанных компонентов; при покупке подержанной вы можете остаться без источника деталей.

GPU , у которых меньше 16 ГБ видеопамяти

Для современных игр видеокарт, предлагающих менее 16 ГБ памяти, уже зачастую недостаточно. Конечно, не каждый использует компьютер именно для игр, но даже в этом случае незначительное обновление железа помогает поддерживать ПК хоть немного в форме. Именно поэтому и не стоит смотреть на видеокарты прошлых поколений.

Кроме того, при покупке подержанного GPU применимы те же риски, что и при покупке многих других комплектующих. Видеокарты подвергаются большому стрессу из-за температуры и нагрузок, и оба пункта способны повлиять на долговечность устройства. А те GPU, что раньше стояли на серверах для майнинга криптовалют, могли пострадать еще сильнее.

SSD с чипами QLC NAND

Многие бюджетные SSD используют чипы QLC NAND, потому что они позволяют сэкономить. Но у них есть ряд недостатков: подобные чипы обладают более ограниченным запасом циклов записи по сравнению с аналогами. Другими словами, они изнашиваются быстрее, что приводит к падению быстродействия. При покупке подержанного SSD на базе этого чипа вы не сможете узнать, сколько он еще проживет после эксплуатации прежним владельцем.

Процессоры Intel 13 и 14 поколений

В 2024-м CPU Intel 13 и 14 поколений страдали от ряда проблем. На ядра подавалось слишком много тока, что приводило к периодическим крашам системы и, в некоторых случаях, перманентным повреждениям процессора. Очевидно, Intel быстро выпустила патчи, чтобы исправить эти серьезные изъяны — но они не меняют того факта, что часть CPU уже получила повреждения.

Хотя покупка подержанных CPU Intel иногда может быть выгодной, модели 13 и 14 поколения стоит избегать именно по этой причине. Даже если цена выглядит хорошо, всегда есть вероятность, что вы покупаете дефективный, поврежденный процессор с высоким шансом отказа в ближайшем будущем.