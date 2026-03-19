ASUS представил ноутбуки ROG Strix G16 и ROG Strix G18

ASUS официально объявила о выпуске новой линейки флагманских игровых ноутбуков ROG Strix. В неё вошли две модели: ROG Strix G16 (2026) и ROG Strix G18 (2026).

Ключевой особенностью устройств стала мобильная платформа Intel Core Ultra 9 290HX Plus, ориентированная не только на высокую производительность, но и на эффективную обработку задач с использованием искусственного интеллекта.

Особенности

Ноутбук ASUS ROG Strix G16 оснащён 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс. Модель ROG Strix G18 получила более продвинутую Mini LED-панель с тем же разрешением, но частотой обновления 240 Гц и аналогичным временем отклика – 3 мс. Кроме того, экран поддерживает более 2000 зон локального затемнения.

Обе модели обеспечивают полное покрытие цветового пространства DCI-P3 и оснащены антибликовым покрытием (ACR). В основе устройств – процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus в сочетании с мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Для охлаждения используется доработанная система с тремя вентиляторами и испарительной камерой.

В новинках предусмотрена возможность быстрой замены оперативной памяти и SSD без инструментов – через специальные сервисные люки. Дизайн получил современные акценты с RGB-подсветкой. Кроме того, ASUS сообщила, что вскоре представит флагманскую модель ROG Strix SCAR 18 с графикой NVIDIA GeForce RTX 5090.

Цена

Стоимость устройств будет объявлена позднее.