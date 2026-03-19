В Московском кластере видеоигр и анимации пройдет «Киберсуббота»

28 марта в Московском кластере видеоигр и анимации состоится вторая «Киберсуббота» — ежемесячная встреча для разработчиков и любителей игр всех возрастов. Посетители протестируют новые видеоигры резидентов и партнеров кластера, а также посетят лекции о востребованных профессиях в геймдеве. Вход на мероприятие свободный, по регистрации на сайте.

Специальными гостями «Киберсубботы» станут два лектора МИРЭА — Российского технологического университета. Михаил Коваленко, старший преподаватель кафедры игровой индустрии, проведет лекцию «Из вуза в топы: кейсы студенческих проектов, которые пришли к успеху», а доцент Станислав Лаук-Дубицкий выступит с темой «Профессии в геймдеве: что выбрать сейчас и что будет востребовано завтра». Лекторы затронут актуальные вопросы развития видеоигровых профессий и эффективные принципы нетворкинга в отрасли.

Для тестирования желающим предложат семь игр различных жанров: это игра-головоломка «Мозаика», симулятор средневекового правителя «Феодика», психологическая игра Psyhonds, приключенческий экшен «Юма», экшен «Земский собор», гоночный симулятор «Командиры бездорожья» и тактическая игра в реальном времени «Разведка: 1944».

Кроме того, начинающие разработчики познакомятся с крупными студиями, смогут найти потенциальных партнеров среди резидентов кластера и обсудят совместные проекты. Перед профильной аудиторией выступит резидент кластера исполнительный директор компании Geeky House Никита Проскурин. Он проведет лекцию об использовании искусственного интеллекта в работе видеоигровых студий.

В феврале Агентство креативных индустрий Москвы запустило серию «Киберсуббот» — ежемесячных встреч в Московском кластере видеоигр и анимации. Формат мероприятия позволяет объединять на одной площадке геймеров и разработчиков, студентов и профессионалов, инди-команды и крупные студии. Для резидентов это возможность получить живую обратную связь от игроков, для посетителей — заглянуть за кулисы индустрии.

Первая «Киберсуббота», прошедшая 21 февраля, собрала более пяти тысяч участников и стала одним из крупнейших киберспортивных событий Москвы с начала года. На арене кластера состоялся финал открытого городского кибертурнира «Кибергерои Москвы» по игре «Мир танков», где сразились две команды, прошедшие онлайн-отборы. Параллельно проходили детская и взрослая образовательные программы. Гости участвовали в VR-квестах, мастер-классах по геймдизайну и театральному перформансу.

В ноябре 2025 года Сергей Собянин открыл первую очередь нового креативного кластера в инновационном центре «Сколково» — Московский кластер видеоигр и анимации. Это уникальное пространство с полным циклом разработки игрового и анимационного контента и поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки.

Инфраструктура включает студии захвата движения и звукозаписи, фотограмметрии, кинозал, лекторий, киберспортивную арену и выставочные пространства. Резидентами кластера являются 52 компании. Проект создан Агентством креативных индустрий при Департаменте культуры города Москвы и способствует развитию сотрудничества внутри индустрии, привлечению инвестиций, росту компетенций и продвижению московских разработчиков на международных рынках.

