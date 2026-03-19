Mechanics VoiceOver выпустила русскую озвучку для Silent Hill f

Студия Mechanics VoiceOver выпустила неофициальный русский дубляж для игры Silent Hill f на ПК. Об этом авторы озвучки объявили в своих соцсетях.

© Газета.Ru

Проект реализован на базе доработанного текстового перевода от The Miracle. Как отмечают авторы, версия локализации была существенно улучшена: устранены типографические ошибки, скорректированы диалоги и переработаны отдельные реплики для повышения связности повествования.

Главную героиню, Хинако, озвучила Мария Примпе. В работе над проектом также приняли участие студии RavenCat и VoiceBand, оказавшие поддержку на этапе дополнительной записи и финальной доработки материала.

Сюжет Silent Hill f разворачивается в японском городе Эбисугаока и рассказывает историю школьницы, попавшей в мистические события. Над сценарием работал Рюкиси07, известный по серии визуальных новелл «Когда плачут цикады». Игра получила 86 баллов из 100 на OpenCritic при 87% рекомендаций, а также около 80% положительных отзывов в Steam. Она стала первой в серии франшизы, действие которой происходит за пределами города Сайлент Хилл.

