Клиенты начали воровать с видеокарт память и возвращать их продавцам

Пользователи начали обманывать продавцов дорогих видеокарт, отправляя обратно формально целые видеокарты, из которых предварительно демонтированы ключевые компоненты: графический процессор и модули видеопамяти. Об этом сообщает WCCFTech.

Об одном из инцидентов сообщил продавец на платформе eBay. По его словам, видеокарта Zotac GeForce RTX 5090 стоимостью $4000 была отправлена покупателю в полностью исправном состоянии. Однако после возврата устройство оказалось неработоспособным.

При детальном осмотре и разборке выяснилось, что с печатной платы были удалены графический чип и микросхемы памяти стандарта GDDR7. При этом внешний вид товара не вызывал подозрений: комплект поставки и корпус видеокарты остались нетронутыми, что позволило скрыть факт вмешательства до момента вскрытия системы охлаждения.

Эксперты отмечают, что подобная схема наносит существенный ущерб продавцам, поскольку именно GPU и память составляют основную часть стоимости видеокарты, тогда как остальные компоненты имеют значительно меньшую рыночную ценность. Характер демонтажа указывает на наличие у мошенников специализированных навыков и оборудования.

