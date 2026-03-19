WCCFTech: клиенты начали воровать с видеокарт память и возвращать их продавцам
Пользователи начали обманывать продавцов дорогих видеокарт, отправляя обратно формально целые видеокарты, из которых предварительно демонтированы ключевые компоненты: графический процессор и модули видеопамяти. Об этом сообщает WCCFTech.
Об одном из инцидентов сообщил продавец на платформе eBay. По его словам, видеокарта Zotac GeForce RTX 5090 стоимостью $4000 была отправлена покупателю в полностью исправном состоянии. Однако после возврата устройство оказалось неработоспособным.
При детальном осмотре и разборке выяснилось, что с печатной платы были удалены графический чип и микросхемы памяти стандарта GDDR7. При этом внешний вид товара не вызывал подозрений: комплект поставки и корпус видеокарты остались нетронутыми, что позволило скрыть факт вмешательства до момента вскрытия системы охлаждения.
Эксперты отмечают, что подобная схема наносит существенный ущерб продавцам, поскольку именно GPU и память составляют основную часть стоимости видеокарты, тогда как остальные компоненты имеют значительно меньшую рыночную ценность. Характер демонтажа указывает на наличие у мошенников специализированных навыков и оборудования.
