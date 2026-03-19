Прошла премьера игрового планшета Lenovo Legion Y700 Gen 5
18 марта компания Lenovo официально представила новое поколение игрового планшета Legion Y700, ориентированного на геймеров и пользователей, которым важны высокие возможности искусственного интеллекта.
Основные характеристики
Процессор: Snapdragon 8+ Gen 5 (Elite) — один из самых мощных чипов для мобильных устройств на рынке, обеспечивающий высокую производительность в играх и работе с AI-приложениями.
Дисплей: 8,8-дюймовый экран с разрешением 3040×1904 пикселей, плотностью 408 PPI. Частота обновления 165 Гц и сенсорный отклик 480 Гц (многопальцевый) обеспечивают плавность даже в динамичных играх. Мгновенный опрос 2640 Гц улучшает отзывчивость сенсора. Экран поддерживает DCI-P3, 12-битный цвет и яркость до 800 нит.
Память и конфигурации
Lenovo предлагает три версии планшета:
12 ГБ RAM + 256 ГБ накопителя — обычная цена 4299 юаней, стартовая скидка 3999 юаней.
16 ГБ RAM + 512 ГБ накопителя — обычная цена 5099 юаней, стартовая 4799 юаней.
24 ГБ RAM + 1 ТБ накопителя — топовая версия за 6399 юаней, стартовая цена 5999 юаней.
Используются LPDDR5T 10667 Мбит/с для оперативной памяти и UFS 4.1 Pro для хранения данных, что обеспечивает сверхбыструю работу приложений и загрузку игр.
Искусственный интеллект
В планшете встроен персональный AI-ассистент Tianxi с поддержкой Tianxi AI PadClaw, который помогает в организации работы, развлечений и взаимодействии с другими устройствами Lenovo.
Охлаждение и подсветка
Для эффективного охлаждения используется система QianKun 3.0 с испарительной камерой VC размером 17 353 мм² и центральной схемой 3.0. Она позволяет поддерживать высокую производительность без троттлинга даже в самых требовательных играх. Дополнительно планшет оснащён фирменной RGB-подсветкой «ореол Legion».
Батарея и зарядка
Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч поддерживает 68 Вт зарядку и режим bypass, что позволяет играть и работать во время быстрой подзарядки без перегрева.
Интеграция с другими устройствами
Lenovo внедрила технологию Super Interconnect 3.0, которая позволяет:
Принимать и отправлять SMS с iPhone в реальном времени.
Передавать файлы между ПК, планшетами Lenovo, смартфонами Moto и iPhone, даже если устройства работают в разных экосистемах.
Производительность
В тесте AnTuTu планшет набирает впечатляющие 4 532 189 баллов, что делает его одним из лидеров среди мобильных игровых устройств.