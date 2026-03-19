Прошла премьера игрового планшета Lenovo Legion Y700 Gen 5

18 марта компания Lenovo официально представила новое поколение игрового планшета Legion Y700, ориентированного на геймеров и пользователей, которым важны высокие возможности искусственного интеллекта.

Основные характеристики

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 5 (Elite) — один из самых мощных чипов для мобильных устройств на рынке, обеспечивающий высокую производительность в играх и работе с AI-приложениями.

Дисплей: 8,8-дюймовый экран с разрешением 3040×1904 пикселей, плотностью 408 PPI. Частота обновления 165 Гц и сенсорный отклик 480 Гц (многопальцевый) обеспечивают плавность даже в динамичных играх. Мгновенный опрос 2640 Гц улучшает отзывчивость сенсора. Экран поддерживает DCI-P3, 12-битный цвет и яркость до 800 нит.

Память и конфигурации

Lenovo предлагает три версии планшета:

12 ГБ RAM + 256 ГБ накопителя — обычная цена 4299 юаней, стартовая скидка 3999 юаней.

16 ГБ RAM + 512 ГБ накопителя — обычная цена 5099 юаней, стартовая 4799 юаней.

24 ГБ RAM + 1 ТБ накопителя — топовая версия за 6399 юаней, стартовая цена 5999 юаней.

Используются LPDDR5T 10667 Мбит/с для оперативной памяти и UFS 4.1 Pro для хранения данных, что обеспечивает сверхбыструю работу приложений и загрузку игр.

Искусственный интеллект

В планшете встроен персональный AI-ассистент Tianxi с поддержкой Tianxi AI PadClaw, который помогает в организации работы, развлечений и взаимодействии с другими устройствами Lenovo.

Охлаждение и подсветка

Для эффективного охлаждения используется система QianKun 3.0 с испарительной камерой VC размером 17 353 мм² и центральной схемой 3.0. Она позволяет поддерживать высокую производительность без троттлинга даже в самых требовательных играх. Дополнительно планшет оснащён фирменной RGB-подсветкой «ореол Legion».

Батарея и зарядка

Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч поддерживает 68 Вт зарядку и режим bypass, что позволяет играть и работать во время быстрой подзарядки без перегрева.

Интеграция с другими устройствами

Lenovo внедрила технологию Super Interconnect 3.0, которая позволяет:

Принимать и отправлять SMS с iPhone в реальном времени.

Передавать файлы между ПК, планшетами Lenovo, смартфонами Moto и iPhone, даже если устройства работают в разных экосистемах.

Производительность

В тесте AnTuTu планшет набирает впечатляющие 4 532 189 баллов, что делает его одним из лидеров среди мобильных игровых устройств.