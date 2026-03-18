Где найти поврежденные шкафы в Resident Evil Requiem: гайд

В Resident Evil Requiem есть уникальный тип контейнеров — поврежденные шкафы, которые можно найти лишь в лечебнице Роудс-хилл. Грейс не по силам их открыть, а вот Леон способен вскрыть их своим топориком, чтобы получить ценные награды. Портал gamerant.com рассказал, где найти все эти шкафы и что в них лежит.

Шкаф №1

Первый шкаф находится в коридоре на третьем этаже, соединяющем чердак и кладовку на чердаке. Внутри — компенсатор для пистолета и файл, где записан код для сейфа в подвале.

Шкаф №2

Следующий шкаф стоит в проходе, который соединяет бар и лаунж с галереей, прямо в углу на повороте. Открыв его, Леон получит записку посудомойщика о патроны для дробовика.

Шкаф №3

Третий шкаф находится в архиве на первом этаже, но для того, чтобы получить к нему доступ, Грейс сначала должна открыть дверь браслетом 1 уровня. Шкаф стоит у стены справа: внутри ждут патроны для пистолета и медицинский инжектор.

Шкаф №4

Четвертый шкаф стоит в офисе на втором этаже, прямо за столом. Там можно найти патроны, целебные травы и, что более важно, фигурку мистера Енота.

Шкаф №5

Последний шкаф стоит в кладовке на первом этаже. Если Грейс не открыла дверь в кладовку, то Леону сначала предстоит убить шеф-повара, который патрулирует коридоры рядом. А внутри — украшение для оружия.