Серверы EA Sports FC 26, FC 25 и FC 24 внезапно ушли на профилактику

18 марта Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 26, EA Sports FC 25 и EA Sports FC 24. Прямо сейчас в играх не работают сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольных симуляторов на всех платформах.

Разработчики отмечают, что на протяжении этого периода геймеры «могут столкнуться с отключениями от сервисов». При этом в Electronic Arts не называют даже примерное время ожидания, отмечая, что объявят об их завершении отдельно.

Профилактика в EA Sports FC 26 и предыдущих частях наверняка продлится несколько часов. После этого пользователи вновь смогут зайти в Ultimate Team и другие сетевые режимы.