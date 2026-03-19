Google расширяет Google Play Games на ПК

Платформа Google Play Games для компьютеров получает значительное обновление, направленное на усиление кроссплатформенных возможностей и расширение каталога. Теперь Android-игры автоматически становятся доступными на ПК, если разработчики не отключат эту функцию, а в сервис добавляются новые проекты, такие как «Игра престолов: Королевский путь», «Sonic Rumble» и «Один: Восстание Валгаллы». Об этом сообщает издание pepelac.news.

Google стремится превратить Play Games из эмулятора Android в самостоятельную игровую экосистему, делая акцент не только на мобильные, но и на полноценные ПК-игры. Это открывает дополнительные возможности для разработчиков по распространению их продуктов среди пользователей Windows. Технические улучшения включают расширенную поддержку оборудования, в том числе процессоров AMD, а также функции работы с несколькими аккаунтами и лучшую интеграцию с компьютерами от OEM-партнёров.

Ключевым аспектом развития является кроссплатформенность, позволяющая синхронизировать прогресс, сохранения и вход в аккаунт между устройствами на Android и Windows. Часть игр, например Reigns series и Dungeon Clawler, получит модель «купи один раз — играй везде». В настоящее время каталог сервиса насчитывает более 200 000 игр, что может сделать Play Games на ПК полноценной альтернативой другим игровым платформам, если Google успешно реализует свои планы.