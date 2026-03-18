В Krafton не согласны с решением суда по делу разработчиков Subnautica 2

Компания Krafton выпустила официальное заявление после завершения судебного разбирательства с бывшими руководителями Unknown Worlds. Представители корпорации отметили, что с уважением относятся к решению суда, но будут рассматривать другие варианты.

© Subnautica 2

«Сегодняшнее решение суда не отменяет требования бывших руководителей о возмещении ущерба или выплате компенсации, связанных с разработкой Subnautica 2, и судебные разбирательства продолжаются», — сказано в заявлении.

Представители Krafton отметили, что ставят во главу угла разработку Subnautica 2 и интересы геймеров, поэтому продолжат готовиться к запуску в раннем доступе. Релиз обещают как можно скорее, но при этом точных дат не называют.

В суде заявили, что Krafton без уважительной причины уволила бывших руководителей Unknown Worlds, а новых глав назвали «незаконными». Также постановили, что авторы смогут получить деньги за выпуск выживалки в раннем доступе до 15 сентября 2026 года.