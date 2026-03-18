Свежее обновление Payday 3 привнесло первую версию системы контрактов

Payday 3 получила обновление 3.3. Оно привнесло первую версию системы контрактов и ещё несколько нововведений. Основные изменения студия Starbreeze продемонстрировала в свежем трейлере.

Сейчас контракты представляют собой четыре миссии с кратким описанием и уникальными наградами в конце. Изначально разработчики задумывали их как способ подачи сюжета, связанного с конкретными ограблениями. Пока это просто задания с интересными трофеями, но в будущем студия будет развивать систему.

Помимо контрактов мы получили отображение нанесённого урона над головами врагов. Функцию можно перевести в режим, который сделает цифры визуально меньше и переместит в другое место, чтобы они не мешали.

Среди прочих нововведений на высоких уровнях сложности появились зоны со штрафом за взлом замков. Плюс игроки, подключившиеся после начала сессии, стали получать шестисекундную неуязвимость. Также мы получили пухленькие модельки охранников.

Что касается Peer-to-Peer, после того как создатели игры удостоверились в положительной реакции сообщества, они решили ввести P2P в Payday 3. Однако это будет происходить постепенно.

Напомним, что Payday 3 вышла 21 сентября 2023 года. Увы, она собрала всего 44% положительных отзывов. Несмотря на это, «тройка» смогла заработать больше второй части за 2025 год. Сыграть в неё можно на PlayStation 5, Xbox Series и PC.