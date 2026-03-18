Спустя два года Huawei покажет новый 27-дюймовый игровой монитор MateView GT

Huawei скоро представит 27-дюймовый игровой монитор MateView GT 27. Презентация устройства состоится 23 марта, пишут СМИ.

Устройство получит изогнутый экран. Также ожидаются высокая частота обновления и разрешение WQHD. Одной из главных особенностей станет технология PaperMatte. В её основе — специальное нанопокрытие, которое уменьшает блики и отражения. Экран должен создавать эффект, похожий на бумагу. Возможно, монитор будет оснащён подставкой со встроенными динамиками.

Последний монитор серии MateView компания представила в 2024 году. Полные характеристики нового устройства станут известны во время презентации.