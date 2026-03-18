Студию авторов Arc Raiders покинул обвиненный в домогательствах сооснователь

Студия Embark Studios, создавшая шутер ARC Raiders, и её сооснователь и директор по контенту Роб Рунессон «расстались по взаимному согласию».

Решение было принято из-за «неустойчивой» ситуации после расследования обвинений в сексуальных домогательствах. Анонимный пользователь утверждал, что Рунессон состоял в «романтических» и «сексуальных» отношениях (прим. — похоже, не прямых) с популярной стримершей The Finals.

Девушка «жаловалась на растущее чувство дискомфорта» от непристойных просьб и разговоров, но не могла возразить или разорвать связь из-за возникшей финансовой зависимости в плане продвижения контента.

Вся история получила громкое освещение в сообществе и дошла до руководства Embark Studios. Было проведено расследование, но, как сообщается, ничего в итоге не подтвердилось. При этом с Рунессоном всё-таки попрощались.