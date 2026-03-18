Продюсер Nioh 3 высказался о ярлыке «соулслайк»

Продюсер Nioh 3 Кохэй Сибата рассказал об источниках вдохновения серии и сравнениями с другими соулслайками.

По словам Сибаты, когда студия работала над первой Nioh, команда сильно вдохновлялась Dark Souls. А в Nioh 3 больше внимания уделяли hack-and-slash. Сибата добавил, что одним из референсов для новой игры стала Elden Ring. Разработчики смотрели на неё, когда вводили элементы открытого мира.

«Мы взяли за основу Elden Ring, когда внедряли в Nioh 3 открытый мир, но не считаем Nioh 3 нашей реакцией на Elden Ring или ее интерпретацией», — сказал Сибата.

Напомним, что Nioh 3 вышла на PC и PlayStation 5 с 6 февраля. Критики оценили её на уровне прошлых частей, а геймеры сначала сомневались, но всё-таки вывели «очень положительный» рейтинг в Steam.

Тираж игры превысил отметку в миллион копий, а разработчики взялись за исправление проблемы, из-за которой игра перестала запускаться в Steam у некоторых геймеров.