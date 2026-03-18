Разработчик из Epic Games выделил плюсы раскритикованной DLSS 5

Ведущий продюсер Epic Games Жан-Пьер Келламс поделился мнением о DLSS 5, которая очень не понравилась геймерам.

© DLSS 5

Келламс отметил, что люди зациклились на графических дорисовках нейросети, но совсем не обратили внимание, как она работает с освещением. По словам Келламса, если бы такие изменения анонсировали как улучшения аппаратного обеспечения, а не нейросетевые доработки, то геймеры остались бы в восторге. Реакцию сообщества он сравнил с моментом, «когда Эдисон разорил производителей свечей».

Напомним, что DLSS 5 появится на видеокартах серии RTX 50 к осени 2026 года. Bethesda, Capcom, Ubisoft, NetEase, Warner Bros. Games и другие гиганты уже объявили, что будут работать с технологией. Несмотря на то, что игроки высмеяли презентацию DLSS 5, представители индустрии выступили в поддержку Nvidia. В Bethesda заявили, что художники будут участвовать в улучшении картинки, не опираясь только на ИИ.