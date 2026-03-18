Создатель Tangy TD расплакался, когда увидел продажи своей инди-игры

Разработчик-одиночка под ником Cakez очень растрогался, когда увидел, насколько популярной оказалась его маленькая игра Tangy TD.

Cakez показывал подписчикам все четыре года создания, а после релиза пригласил всех посмотреть, как он реагирует на продажи. Когда блогер увидел, что заработал 250 тысяч долларов, он не сдержался и заплакал.

«Не знаю, мне кажется, что я этого совсем не заслуживаю. Но да, я работал. Я не переставал работать. В конце концов, это странно, правда? Поначалу я делал это в основном для себя, потому что был моложе и не так давно был вместе с женой, как сейчас. Но я делал это в основном для себя», — сказал Cakez.

Он признался, что со временем начал относиться к игре как к способу обеспечить семью. По словам разработчика, он хотел зарабатывать, занимаясь любимым делом.

Tangy TD — игра в жанре башенной защиты, где геймерам предстоит выстраивать оборону в роли маленькой ведьмы. Cakez обещает несколько доступных классов, обширное дерево навыков и увлекательный бесконечный режим. Кстати, в Tangy TD есть текстовый перевод на русский язык.