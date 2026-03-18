Создание The Last of Us вызвало настоящую борьбу в рядах Naughty Dog

Один из ведущих разработчиков The Last of Us Брюс Стрейли рассказал, что создание игры вызвало настоящую борьбу в рядах Naughty Dog.

По словам Стрейли, все пытались убедить друг друга, что их труд не станет «очередной игрой про зомби». Вся суть заключалась в эмоциях и характерах героев. Чтобы убедить руководство Naughty Dog в важности игры, пришлось заранее сделать кат-сцены.

«Мы пытались бороться с внутренним, почти подсознательным ощущением: „Нет, все будет круто, все будет по-другому“. Поэтому мы придумывали небольшие сюжетные зарисовки — разные ситуации, в которых Джоэл и Элли выражают эмоции», — сказал Стрейли.

Благодаря этому, утверждает он, все почувствовали, что у студии получится сделать действительно интересную и захватывающую историю.

Напомним, что сейчас у Стрейли своя студия под названием Wildflower Interactive. Он работает над новой игрой, тизер которой уже показали ранее.