Создавшую Highguard студию с ветеранами Apex Legends могли закрыть

Студия Wildlight Entertainment, известная по провальному шутеру Highguard, могла тихо закрыться. У неё больше недоступны официальный сайт и страница на портале LinkedIn.

Кроме того, в профиле соучредителя и руководителя Wildlight Entertainment Чада Гренье упоминается, что он больше не работает в студии. А некоторые пользователи сети сообщают, что PlayStation внезапно вернула им деньги за микротранзакции в Highguard. Без запроса.

Напомним, что в прошлом месяце в рядах создателей Highguard прошли масштабные увольнения. Это произошло якобы после прекращения финансирования Tencent. Серверы самой Highguard отключили на прошлой неделе.

Wildlight Entertainment была основана в феврале 2023 года. В студии трудились ветераны Apex Legends и Titanfall, а также специалисты, отвечавшие за другие популярные игры вроде разных частей Call of Duty («фан»-факт: ведущий дизайнер Highguardд делал скандальную миссию «Ни слова по-русски» в Modern Warfare 2).

Highguard была условно-бесплатным командным рейд-шутером «нового поколения», в котором таинственные Стражи сражаются за контроль над мифическим континентом.

Игру анонсировали на The Game Awards 2025, сделав её последней мировой премьерой, и выпустили на PC, PS5 и Xbox Series в конце января 2026 года.

К сожалению, любви Highguard так и не получила. В Steam шутер собрал много негативных отзывов, которые сформировали «в основной отрицательный» рейтинг. А его пиковый онлайн не достиг 100 тысяч.