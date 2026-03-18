Выход Subnautica 2 в ранний доступ ожидается в мае

Unknown Worlds и издательство Krafton собираются выпустить Subnautica 2 в ранний доступ в мае этого года. Пока, правда, без точной даты.

© кадр из игры

Согласно официальному заявлению разработчиков, Subnautica 2 буквально на прошлой неделе прошла очередной этап проверки Krafton и готова предстать перед сообществом. В игру добавили «новые сюжетные главы, новых существ и биомы, а также множество других функций».

Теперь команда с нетерпением ждёт возобновления сотрудничества с Тедом Гиллом, одним из бывших руководителей Unknown Worlds, который на днях победил Krafton в суде. Южнокорейское издательство обязали восстановить разработчика на должность генерального директора студии и передать ему руководство над Subnautica 2. Сама Krafton с решением суда не согласилась.

О ходе разработки подводной «выживалки» Subnautica 2 рассказывают в видеодневниках. Прошлые части посвятили системе строительства баз, мультиплееру, подводному транспорту Tadpole и созданию нового Левиафана.

А на прошлой неделе состоялся релиз Subnautica: Below Zero на мобильных устройствах.