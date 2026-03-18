Звезда Clair Obscur: Expedition 33 Чарли Кокс работает над новой игрой

Чарли Кокс («Сорвиголова») рассказал, что поработает на новой игрой. Дебютом актёра в индустрии стала роль Гюстава в нашумевшей «французской JRPG» Clair Obscur: Expedition 33.

Напомним, что Кокс только озвучил персонажа на английском языке, а вопросы об игре долго заставали его врасплох. Зато дебют обернулся для звезды «Сорвиголовы» номинацией на The Game Awards 2025.

Кокс, впечатлённый своим опытом и успехом Clair Obscur: Expedition 33, признался, что для его карьеры открылись новые возможности. Актёр начнёт работу над следующей игрой уже в этом году. И в этот раз он будет больше вовлечён в проект. Вклад Кокса в Expedition 33, напомним, заключался в «примерно четырёх часах» озвучки.

О загадочной «новой игре» с Чарли Коксом пока нет подробностей. А по Clair Obscur: Expedition 33 уже задумана франшиза.