Российская визуальная новелла «Зайчик» вышла на Android

Разработчики популярной российской игры «Зайчик» сообщили о релизе версии для смартфонов на базе Android. Игра уже доступна в Google Play, первый эпизод можно пройти бесплатно, остальные можно купить за 400 рублей.

При этом на iOS релиза не планируется — авторы отмечают, что это связано со строгими правилами Apple и жёсткими сценами в сюжете.

«Зайчик» наконец-то доступен на Android. Ура!!! Теперь вы можете сыграть в нашу игру на телефоне. Для iPhone «Зайчика», скорее всего, не будет — слишком уж жёсткая у нас игра…

Ранее создатель «Зайчика» анонсировал перезапуск проекта с новым сценаристом, который должен быть исправить неудачный финал.