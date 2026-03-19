Расписание второго дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2

Расписание второго дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2
Сегодня, 19 марта, продолжается групповая стадия BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе.
Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на четверг, 19 марта
- 13:00. PARIVISION (Россия) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
- 15:30. Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Европа);
- 18:00. MOUZ (Европа) — The MongolZ (Монголия);
- 20:30. Team Vitality (Европа) — 9z (Южная Америка).
BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.