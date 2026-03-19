ASUS выпустила двухрежимный монитор XG27UCG с частотой обновления 485 Гц

ASUS пополнила линейку игровых решений обновлённой моделью монитора ROG Strix XG27UCG. Новинка оснащена матрицей Fast IPS, способна работать на частоте до 485 Гц и отличается повышенным уровнем контрастности.

Особенности

ASUS ROG Strix XG27UCG Gen 2, позиционируемый как топовая модель в серии, оснащён 27-дюймовым экраном с разрешением 3840×2160 пикселей. Новинка ориентирована на киберспортсменов. Монитор предлагает нативное разрешение 4K с частотой обновления 162 Гц. Это обеспечивает баланс между высокой детализацией и плавностью изображения.

Однако основной потенциал устройства раскрывается при снижении разрешения до Full HD. В этом режиме монитор может достигать частоты обновления до 485 Гц.

Время отклика составляет до 0,3 мс (GtG), пиковая яркость – до 600 нит, а коэффициент контрастности – 1300:1. Также стоит отметить 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поддержку VESA DisplayHDR 400, HDR10, ELMB Sync и Adaptive-Sync.

Дополнительно реализованы динамический плавающий прицел, функция подавления размытия при движении и высветление теней. Предусмотрена и подсветка Aura Sync.

Кроме того, ASUS ROG Strix XG27UCG Gen 2 оснащён компактной подставкой и выемкой для установки мобильных устройств. Монитор также предлагает несколько вариантов подключения, включая USB Type-C (с поддержкой Power Delivery), DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъём.

Сроки выхода и цена

Продажи ASUS ROG Strix XG27UCG в Китае стартуют 20 марта. Стоимость монитора составляет $362.