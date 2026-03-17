Где найти чертеж Первопроходца в Arc Raiders: гайд

Мария Иванова

Граната «Первопроходец» — один из мощнейших инструментов для охоты на роботов в Arc Raiders, особенно в случае самых опасных противников, вроде Бастиона, Бомбардира или Королевы. Правда, для того, чтобы скрафтить их, необходимо отыскать чертеж. Портал gamerant.com рассказал, где его найти.

Где найти чертеж Первопроходца в Arc Raiders: гайд
Чертеж для крафтинга «Первопроходца» можно найти лишь во время ночных рейдов и только на трех картах: Стелла-Монтис, Синих воротах и Космопорте.

  • В Стелла-Монтис чертеж иногда встречается в лобби, особенно в голубых чемоданах, разбросанных на полу рядом со станцией.
  • На той же карте, но ближе к бизнес-центру и лаунжу, тоже можно найти много таких чемоданов.
  • На Синих воротах, внутри защищенного ресепшена можно найти лобби; оно находится под зиплайнами. Там есть дверь — откройте ее, чтобы добраться до запертого прохода. Если открыть его, то внутри можно отыскать чертеж.
  • Также на Синих воротах есть чуть более низкий шанс получить чертеж из контейнеров на контрольно-пропускном пункте.
  • Наконец, в Космопорте чертежи регулярно встречаются в красных шкафчиках в траншейной башне. Для того, чтобы попасть на верхний этаж башни, понадобится ключ, зиплайн или крюк-кошка.