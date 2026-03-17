Где найти чертеж Первопроходца в Arc Raiders: гайд
Граната «Первопроходец» — один из мощнейших инструментов для охоты на роботов в Arc Raiders, особенно в случае самых опасных противников, вроде Бастиона, Бомбардира или Королевы. Правда, для того, чтобы скрафтить их, необходимо отыскать чертеж. Портал gamerant.com рассказал, где его найти.
Чертеж для крафтинга «Первопроходца» можно найти лишь во время ночных рейдов и только на трех картах: Стелла-Монтис, Синих воротах и Космопорте.
- В Стелла-Монтис чертеж иногда встречается в лобби, особенно в голубых чемоданах, разбросанных на полу рядом со станцией.
- На той же карте, но ближе к бизнес-центру и лаунжу, тоже можно найти много таких чемоданов.
- На Синих воротах, внутри защищенного ресепшена можно найти лобби; оно находится под зиплайнами. Там есть дверь — откройте ее, чтобы добраться до запертого прохода. Если открыть его, то внутри можно отыскать чертеж.
- Также на Синих воротах есть чуть более низкий шанс получить чертеж из контейнеров на контрольно-пропускном пункте.
- Наконец, в Космопорте чертежи регулярно встречаются в красных шкафчиках в траншейной башне. Для того, чтобы попасть на верхний этаж башни, понадобится ключ, зиплайн или крюк-кошка.