В Battelfield 6 добавили новую карту, мотоцикл и запустили бесплатную неделю

17 марта для Battlefield 6 вышел большой апдейт. Всем владельцам игры уже доступны новая карта, режим и другой контент. Также шутер стал бесплатным до 24-го числа — на ПК, PS5 и Xbox Series.

Так, вместе с релизом апдейта в игре появились карта Hagental Base, временный режим Nightfall с ночной картой и новый тип транспорта — мотоцикл. Вместе со стартом второй половины сезона для игры вышел патч с улучшенной регистрацией попаданий, ослаблением противотанковых мин, доработкой звука, испытаний и других элементов игры.

Что касается бесплатной недели, то в нём новым игрокам доступны карты Contaminated, Hagental Base, Eastwood и Mirak Valley в шести режимах: «Захват», «Эскалация», «Прорыв», «Командный бой», «Бой отрядов» и «Доминация». Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта. Чтобы сыграть в пробный доступ, необходимо загрузить клиент королевской битвы Battlefield Redsec — он доступен в российских Steam и EA App.