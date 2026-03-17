В ARC Raiders наконец ослабили раздражающий многих дробовик

Разработчики ARC Raiders выпустили обновление, основой которого стало ослабление дробовика «Эль-Торо».

У оружия, которое вызывало серьёзные споры в сообществе, уменьшили урон и скорость стрельбы, но увеличили кучность. Также разработчики увеличили время перезарядки и усилили ломкость дробовика.

Помимо прочего, исправили баги со звуком после уничтожения новых дронов, починили провал в текстурах на «Поле битвы у дамбы», а ещё добавили новый косметический набор и причёски. Энергетические обоймы стали дешевле на тысячу монет. Всё потому, что геймеры начали слишком много на них зарабатывать.

Ну, а фанаты сейчас сосредоточены на размышлениях о грядущих контентных обновлениях. Ранее в сети появлялись утечки по новому большому противнику ARC и двум другим роботам. Генеральный директор Патрик Содерлунд накануне дал интервью, в котором рассказал множество подробностей о создании игры.