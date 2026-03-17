Авторы Crimson Desert показали 20 минут геймплея на PS5
Компания Sony представила 20 минут геймплея Crimson Desert, новой игры от авторов Black Desert Online. Ролик доступен только на японском языке, однако в нём можно оценить графику на обычной PS5, боевую систему и постановку кат-сцен. Это первый консольный ролик будущего экшена, который представили до релиза.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Japan. Права на видео принадлежат Pearl Abyss.
Crimson Desert расскажет о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.
В будущей игре будет огромное количество механик в открытом мире: от продвинутой боевой системы до строительства, создания предметов и готовки еды с полётами на драконе. Авторы делают ставку на системность игры и обещают, что только на прохождение сюжетной части уйдёт около 60 часов.
Релиз Crimson Desert состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра также официально выйдет и в России с русскими субтитрами.