В PS Plus добавили Space Marine 2, Persona 5 Royal, Astroneer и еще четыре игры

В PS Plus добавили Space Marine 2, Persona 5 Royal, Astroneer и ещё четыре игры

Сегодня Sony обновила игры в расширенном каталоге PS Plus. Для подписчиков тарифов Extra, Deluxe и Premium появились новые тайтлы. Среди главных игр месяца выделяются Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, симулятор американского футбола Madden NFL 26 и выживач Astroneer.

Геймеры также получили доступ к Lord of the Rings: Return to Moria и Tekken Dark Resurrection.

Новые игры в PS Plus Extra в марте 2026 года

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2;
  • Madden NFL 26;
  • Persona 5 Royal;
  • Blasphemous 2;
  • Metal Eden;
  • Lord of the Rings: Return to Moria;
  • Astroneer.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2026 года

  • Tekken Dark Resurrection.