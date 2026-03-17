Сериал по Hitman от Hulu не выйдет

Сценарист Дерек Колстад, известный по работе над франшизой «Джон Уик», сообщил о прекращении работы над сериалом по мотивам популярной видеоигры Hitman. Проект, который должен был выйти на стриминговом сервисе Hulu, находился в разработке с 2017 года совместно с Fox 21 Television Studios. Колстад был приглашен для написания сценария пилотного эпизода, однако производство так и не было запущено.

На фестивале South by Southwest в интервью The Direct постановщик заявил, что ситуация с проектом стала для него «ударом ножом в грудь». По его словам, проблема заключается не в отсутствии сценария, а в невозможности запустить полноценное производство фильма или сериала. Колстад подчеркнул, что, несмотря на его любовь к игре и персонажу, проект окончательно закрыт.

Ранее по вселенной Hitman уже выходило два полнометражных фильма. Лента «Хитмэн» 2007 года и её перезапуск «Хитмэн: Агент 47» 2015 года были разгромлены критиками и не снискали успеха у зрителей. Ожидалось, что сериал от Колстада сможет исправить репутацию франшизы, однако этим планам не суждено было сбыться.

