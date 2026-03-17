Nintendo Switch 2 получила апскейл игр прошлого поколения в портативном режиме

Компания Nintendo выпустила системное обновление 22.0.0 для консоли Switch 2, в котором заработал режим Handheld Mode Boost для повышения качества изображения для игр предыдущего поколения. Нововведение позволяет запускать игры для первой Nintendo Switch в портативном формате с параметрами, близкими к работе в док-станции.

Фактически речь идет о повышении разрешения и производительности в портативном режиме, что должно существенно улучшить визуальное восприятие ряда игр. В первую очередь это актуально для проектов с изначально сниженным разрешением, таких как Xenoblade Chronicles.

При этом использование режима сопровождается рядом ограничений. В частности, игры, использующие сенсорное управление, могут утратить соответствующую функциональность, а контроллеры Joy-Con 2 будут работать по аналогии с Switch Pro Controller.

Предполагается, что улучшение может привести к увеличению энергопотребления устройства. По умолчанию нововведение выключено, а для ее активации нужно перейти в «Настройки» — «Система» — «Эксплуатация портативного режима».

Помимо ключевого нововведения, обновление включает точечные изменения интерфейса и новые социальные функции, включая возможность добавления заметок о друзьях.

Ранее NVIDIA представила DLSS 5 с нейросетевой графикой и освещением.