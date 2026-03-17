Резиденты московского кластера видеоигр рассказали о созданных условиях

Московскому кластеру видеоигр и анимации в апреле исполняется полгода. 16 марта «Вечерняя Москва» узнала у его резидентов, как они оценивают созданные для производителей игрового контента условия.

В ноябре 2025 года в инновационном центре «Сколково» открылся Московский кластер видеоигр и анимации — инфраструктурный объект, которому в мире пока нет аналогов. Это целая экосистема, в которой видеоигровая или анимационная студия может пройти весь путь: от идеи до выпуска продукта и его продвижения на международных рынках — не выходя за пределы одного здания. В настоящее время резидентами кластера являются 52 компании: 44 видеоигровые студии и 8 анимационных.

Кластер принципиально меняет экономику небольшой студии. В распоряжении резидентов — студия захвата движения, студия звукозаписи, студия фотограмметрии, кинозал высокого разрешения, лекторий, киберспортивная арена и выставочные пространства. Это позволяет командам сосредоточиться на разработке игр, не отвлекаясь на аренду площадок и оборудования на стороне.

Помимо доступа к инфраструктуре, резиденты получают ощутимые финансовые преференции. Для них действует льготная годовая ставка аренды: в первый год — всего 1,2 тысячи рублей за квадратный метр. Кроме того, резиденты кластера могут претендовать на льготы фонда «Сколково», включая освобождение от налога на прибыль, пониженные ставки страховых взносов и другое.

Резидент кластера Данил Мотин рассказывает, что, когда увидел возможность арендовать помещение по льготной ставке, сразу подал заявку. После открытия кластера еще два месяца ушло на переезд и обустройство.

— Когда снимаешь обычный офис в Москве, эту экосистему приходится выстраивать самому. Здесь она уже решена. Отдельно отмечу высокого уровня производственную инфраструктуру: студия звукозаписи, кинотеатры для показов. Для продакшен-студии это не просто удобство, а прямая экономия на производственных расходах, — отметил Мотин.

Еще один резидент, Иван Орлов, добавил, что после переезда работать стало комфортнее и продуктивнее благодаря новым офисам с продуманной планировкой, но самым главным преимуществом он назвал возможности кластера.

— Технологические ресурсы стали бонусом, а самым полезным инструментом оказался 8K-кинотеатр. На огромном экране видно каждую деталь визуала и UX, что выводит полировку игры на новый уровень. Также выделю мощности для тестирования, экспертную поддержку и удобную зону для презентаций, — рассказал он.

Одно из направлений работы Московского кластера видеоигр и анимации — развитие международных отношений столицы в сфере видеоигр и анимации и помощь компаниям в выходе на зарубежные рынки. В 2025 году в рамках программы Moscow Game Export, которая является частью экосистемы Московского кластера видеоигр и анимации, было проведено 8 бизнес-миссий и выставок в Белоруссии, Египте, Китае, Японии, Индонезии, Саудовской Аравии, Индии и Южной Корее. Участие в международных выставках, деловых встречах и переговорах позволило московским разработчикам представить свои проекты зарубежной аудитории и по итогам этих мероприятий заключить контракты на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий: