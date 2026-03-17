Эксперты сравнили PlayStation 6 и Xbox Project Helix

В мире игровых консолей уже сейчас обсуждаются будущие модели PlayStation 6 и Xbox Project Helix, хотя официальных анонсов от Sony и Microsoft ещё не было. По предварительным данным, система Microsoft обещает быть мощнее, но специалисты сомневаются, что это станет решающим фактором для игроков.

Аналитики Digital Foundry в своём подкасте заявили, что разница в производительности не даст значительного выигрыша и по сути не будет настолько важной. Они считают, что даже если Xbox окажется сильнее на бумаге, в реальных играх это вряд ли приведёт к кардинальному отрыву. Инсайдер Kepler_L2 на форуме NeoGAF уточнил, что разрыв между PS6 и Project Helix будет больше, чем между PlayStation 5 и Xbox Series X.

По словам инсайдера, APU Magnus (чип Project Helix) предложит примерно на 25% больше вычислительной мощности в TFlops, на 33% выше пропускную способность фронтенда, геометрии и пиксельного блока, а также на 140% больше кеша последнего уровня и на 20% выше пропускную способность памяти. Однако даже он согласен с оценкой Digital Foundry: такого преимущества недостаточно, чтобы, например, одна консоль стабильно запускала игру в 60 FPS, а другая — только в 30 FPS.

Разница, скорее всего, выразится в чуть более высоком внутреннем разрешении или слегка улучшенных настройках графики. С учётом активного использования технологий апскейлинга, таких как будущие версии PSSR и AMD FSR Diamond, различия могут оказаться практически незаметными для большинства игроков. Эксперты также указывают, что ключевым фактором успеха станет цена.

По мнению Digital Foundry, чип Magnus у Xbox будет крупнее 400 мм², что увеличит себестоимость производства. В то же время предполагается, что PS6 получит более компактный монолитный кристалл, близкий по размеру к PS5 Pro, что потенциально сделает её дешевле в производстве. Если Project Helix окажется заметно дороже при не столь ощутимом преимуществе в производительности, это может повлиять на расстановку сил на рынке. Обе консоли по-прежнему ориентируются на релиз в 2027 году.