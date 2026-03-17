Директор Overwatch порадовался, что проект потерял статус «худшей игры в Steam»

Директор Overwatch Аарон Келлер признался, что очень рад росту рейтинга игры в Steam — после релиза у неё были самые низкие оценки среди всех проектов на платформе.

Мы больше не самая низкорейтинговая игра в Steam! Я не знаю, что нужно сделать, чтобы мы поднялись до положительного рейтинга, но до «смешанных» оценок нам осталось всего несколько процентов.

Келлер также сравнил разработку Overwatch с романтическими отношениями: игрока пытаются вовлечь в процесс изменений, чтобы дать ему уверенность, что проект движется в верном направлении. По его словам, команда долго работала над тем, чтобы игроки увидели прогресс и изменили свои оценки.