Блогер протестировал MacBook Neo в эмуляторах игровых консолей

Автор YouTube-канала ETA PRIME протестировал игровые возможности ноутбука MacBook Neo в эмуляторах консолей. Результаты показали, что устройство способно уверенно справляться с классическими играми.

За производительность MacBook Neo отвечает мобильный Apple A18 Pro, установленный также в iPhone 16 Pro, дополненный 8 ГБ оперативной памяти.

Для тестирования использовалось программное обеспечение OpenEmu, позволяющее запускать игры для различных ретроконсолей. На ноутбуке стабильно работали проекты для Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Wii U, PlayStation Portable и PlayStation 2.

Во многих случаях игры запускались с частотой до 60 кадров в секунду (fps) и пятикратным масштабированием изображения, тогда как часть проектов работала на уровне около 30 fps.

Также были протестированы игры для PlayStation 3. В частности, Tekken 6 и Ninja Gaiden Sigma смогли работать в разрешении 720p при 60 fps, тогда как Skate 3 оказалась практически неиграбельной.

По итогам тестирования блогер отметил, что ноутбук демонстрирует достойный уровень производительности в ретрогейминге и эмуляции, особенно учитывая, что в основе устройства используется мобильный чип, изначально разработанный для смартфона.

