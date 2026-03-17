«90 минут крипов бьют — это несмотрибельно». Nix раскритиковал геймплей Dota 2

Стример Александр Nix Левин подвёл итоги PGL Wallachia Season 7 и раскритиковал текущее состояние геймплея Dota 2. По его мнению, разработчикам необходимо форсировать активные действия на карте, как это делает Riot Games в League of Legends.

Nix отметил, что матчи затягиваются из-за отсутствия обязательных объектов, а Рошан и Терзатели не дают достаточной мотивации для сражений.

Я сегодня смотрел игру Liquid с BetBoom Team, где они 90 минут Некров отсылали. Мне вообще неинтересно смотреть, как игроки 90 минут крипов бьют. Я хочу, чтобы разработчик форсил файты, какой-то экшен. Ты не можешь в Лиге Легенд не пойти на последнего Дракона — если его заберут, ты проиграл игру в 90% случаев. А у нас очень легко просто скипнуть Рошана и на хайграунде сидеть 90 минут. Поэтому игра такая скучная, а среднее время матчей такое длинное.

О победе Team Yandex Nix высказался сдержанно: по его мнению, судить по турнирам с заменами и уставшими составами некорректно — объективную картину покажут Riyadh Masters и The International.