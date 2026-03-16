Игра Pokemon Go оказалась шпионским приложением — Niantic Spatial использует данные и кадры из приложения для обучения роботов фирмы Coco Robotics. Как сообщает Readovka, об использовании полученных от игроков снимков заявил глава Niantic Spatial Джон Ханке.

© Nintendo

За годы своей работы Pokemon Go собрала более 30 млрд снимков объектов, локаций, зданий, вывесок и других ориентиров. С их помощью роботы создают себе модель окружающего пространства для перемещения и ориентации.

Ханке отметил, что система визуального позиционирования (VPS) отличается от привычного GPS, который может работать нестабильно в плотной городской застройке. В компании пообещали, что роботы будут собирать новые визуальные данные для повышения точности навигации.

Напомним, что Pokemon GO — игра из серии Pokemon с дополненной реальностью. В ней игрокам требовалось снимать окружающий мир на камеру и искать покемонов, 3D-модели которых выводились поверх изображения.