Игра Pokemon GO оказалась шпионским приложением
Игра Pokemon Go оказалась шпионским приложением — Niantic Spatial использует данные и кадры из приложения для обучения роботов фирмы Coco Robotics. Как сообщает Readovka, об использовании полученных от игроков снимков заявил глава Niantic Spatial Джон Ханке.
За годы своей работы Pokemon Go собрала более 30 млрд снимков объектов, локаций, зданий, вывесок и других ориентиров. С их помощью роботы создают себе модель окружающего пространства для перемещения и ориентации.
Ханке отметил, что система визуального позиционирования (VPS) отличается от привычного GPS, который может работать нестабильно в плотной городской застройке. В компании пообещали, что роботы будут собирать новые визуальные данные для повышения точности навигации.
Напомним, что Pokemon GO — игра из серии Pokemon с дополненной реальностью. В ней игрокам требовалось снимать окружающий мир на камеру и искать покемонов, 3D-модели которых выводились поверх изображения.