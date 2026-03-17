В России начали продавать видеокарту NVIDIA H200 NVL за 4,37 млн рублей

На российском рынке появился серверный ускоритель NVIDIA H200 NVL, который в рознице предлагается за 4,37 млн руб. При этом крупные магазины требуют полную предоплату при оформлении заказа, сообщает iXBT.

Модель NVIDIA H200 NVL относится к классу серверных GPU-ускорителей и ориентирована на корпоративные системы обработки данных. Такая видеокарта не предназначена для игр. Она ориентирована на инференс больших языковых моделей, генеративного искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Устройство разработано NVIDIA и рассчитано на использование в серверных платформах с воздушным охлаждением и интерфейсом PCIe. Основой ускорителя стала архитектура NVIDIA Hopper (чип GH100), изготовленная по 5-нанометровому техпроцессу.

Графический процессор содержит 16 896 вычислительных ядер CUDA. Подсистема памяти представлена 141 ГБ высокоскоростной памяти HBM3e с пропускной способностью до 4,8 ТБ/с. Ширина шины памяти достигает 6144 бит. Энергопотребление ускорителя составляет 600 Вт.

