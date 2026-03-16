Что ждет Project Helix: будут ли на новой Xbox эксклюзивные игры?

Microsoft на прошедшей Game Developers Conference поделилась первыми подробностями о Project Helix — новом поколении Xbox, которое пробросит мостик между консолями и ПК на Windows. Правда, после презентации остались некоторые вопросы по поводу прибыльности этого проекта. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему новинка будет рискованной для Microsoft.

© Microsoft

По итогам презентации на GDC 2026 наверняка о Project Helix можно сказать лишь одно: будущая платформа еще сильнее размоет концептуальные границы между консолями Xbox и ПК на Windows. Хотя устройство разрабатывается как игровая консоль, у нее будет «сердце» игрового компьютера, способное запускать как релизы для прошлых поколений Xbox, так и ПК-игры. Такой курс совпадает с предыдущими комментариями новой руководительницы Xbox Сары Бонд, которая назвала Project Helix премиальным, курированным устройством, а не «коробкой для массового рынка».

Несмотря на то, что у Project Helix будут сходства с предыдущими Xbox благодаря чипу AMD, в практическом смысле новинка пока больше похожа на брендированный игровой ПК. А у этого есть очевидные последствия для рыночного позиционирования. Машина, от которой ждут производительности, сравнимой с сегодняшними ПК, не будет дешевой, особенно если нынешний кризис комплектующих затянется. Названные Microsoft сроки релиза (девкиты разошлют разработчикам в 2027-м) вполне могли быть продуманы в надежде, что цены на комплектующие стабилизируются.

Но даже если ситуация на рынке железа выровняется, система от этого не станет дешевле. Пока складывается впечатление, что Project Helix не призвана заменить собой мейнстримные консоли Xbox — она выступает скорее предложением для хардкорных геймеров. Есть вероятность, что устройство позиционируется как премиальный флагман более широкой категории Xbox, нежели чем самостоятельный драйвер продаж.

Подобное прочтение укрепляет другая сквозная тема презентации Microsoft — сближение Xbox и Windows. Представитель компании потратил немало времени на обсуждение «режима Xbox» для Windows 11, продолжающееся расширение программы Play Anywhere и планы привнести дизайн-философию Xbox в Windows-гейминг.

На самом деле, Microsoft молчаливо проделала много достойной работы в этой сфере. Издатель по-прежнему во многом опережает конкурентов в плане софта и интеграции различных сервисов. Механика умной инсталляции, представленная на Xbox Series X и S, гарантировала, что консоли всегда загружали лучшие версии купленных игр — и это действительно полезная для потребителя инновация. Она очень выгодно смотрится на фоне путаницы с релизами разных поколений на PS4 и PS5, где игроки иногда не могли понять, какие версии игр им нужно было покупать и за какие апгрейды надо доплачивать.

Тем не менее, планы по сближению Windows и Xbox вызывают вопрос, на который презентация не ответила: а будут ли на Helix вообще «нативные» игры? То есть, собирается ли кто-то разрабатывать игры специально для нее, или система будет просто поддерживать ПК-релизы параллельно каталогу игр, вышедших на прошлых поколениях Xbox?

Последний вариант наиболее вероятен — для разработчиков такой путь был бы самым оптимальным. Не говоря уже о том, что так платформа смогла бы реалистично сформировать нишевую, платящую аудиторию энтузиастов, не выходя на массовый рынок для конкуренции с PlayStation или Switch.

Оптимизация и сертификация для Helix, конечно, важна, но на данный момент планы Microsoftзвучат так, словно отношения новой Xbox с ПК будут примерно такими же, как у Steam Deck. Разработчики целятся в ПК по системным требованиям, но потом стараются добиться того, чтобы релизы приемлемо работали и на фиксированной конфигурации. Если так, то Helix может ознаменовать конец Xbox как платформы, получающей уникальный, проприетарный софт.

Но тогда пользователи, скорее всего, будут получать контент со сторонних площадок, а не только из магазина Xbox. И тут нельзя не задуматься о Steam: площадка Valve доминирует на рынке до такой степени, что магазин Microsoft попросту не существует для множества игроков. Их библиотеки, статистика и привычки зафиксированы в другом месте. Да и сама Valve потратила много сил на то, чтобы сделать Windows опциональной частью уравнения.

Microsoft вряд ли в ближайшем будущем сможет добиться такого же успеха. Максимально реалистичная амбиция — отвоевать часть пользователей через Game Pass, лучшую системную интеграцию и инкрементальные улучшения игровой экосистемы Windows. Но издателю в любом случае не по силам сместить Steam с вершины пищевой цепи.

Если Helix запустится с поддержкой Windows, то Microsoft, по факту, добровольно откажется от 30% прибыли. Если она запустится без поддержки Steam, то платформа рискует попросту умереть на релизе, особенно при высоком ценнике. Даже в лучшем сценарии, при интеграции Steam, трудно представить, что Helix продастся тиражом выше 8-12 млн копий. Подобный потолок может быть приемлемым, если устройство планируется как флагман целой линейки, но цифры лишь подчеркивают, что у Microsoft почти нет шанса на ошибку.