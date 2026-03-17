Дефицит видеочипов NVIDIA может привести к росту цен на видеокарты

MSI сообщила инвесторам о возможном сокращении поставок видеокарт на фоне текущих проблем на рынке памяти. NVIDIA в настоящее время поставляет примерно на 20% меньше видеочипов, чем требуется для удовлетворения глобального спроса, сообщает Videocardz.

Дефицит компонентов связан с общим кризисом на рынке полупроводниковой памяти. В MSI ожидают, что ограниченное предложение будет частично компенсировано ростом цен на конечную продукцию. В частности, стоимость видеокарт MSI может увеличиться на 15–30%.

Кроме того, производитель планирует скорректировать структуру ассортимента и перераспределить ресурсы, сократив инвестиции в наиболее доступные модели графических ускорителей. Основной акцент, как ожидается, будет сделан на более маржинальные продукты.

В компании также прогнозируют падение спроса на рынке персональных компьютеров. По оценкам MSI, продажи ПК могут сократиться на 10–20%. Ранее большинство аналитических агентств прогнозировали снижение примерно на 10%.

Кризис памяти активно обсуждался разработчиками игр на конференции Game Developers Conference 2026. По словам экспертов, в ближайшее время ожидать стабилизации ситуации не стоит.

Ранее сообщалось, что Valve столкнулась с нехваткой микросхем памяти и ищет поддержку у партнеров.