Японский студент создал точную карту Токио в Minecraft с помощью госданных

Аспирант факультета креативных наук и инженерии Университета Васэда Рикума Микуни создал масштабную цифровую модель столицы Японии в популярной игре Minecraft. Используя открытые государственные геоданные, ему удалось перенести в игровой мир практически всю территорию Токио с высокой степенью детализации, сообщает PlayGround.

В отличие от традиционных проектов, где реальные города воссоздаются вручную, разработка опиралась на официальные данные системы цифровых 3D-моделей PLATEAU. Проект поддерживается Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и обычно применяется в задачах городского планирования и моделирования чрезвычайных ситуаций.

Для интеграции геоданных в игровую среду студент разработал собственный инструмент конвертации, который преобразует трехмерные модели городской инфраструктуры в игровые элементы Minecraft. Благодаря этому в виртуальной копии можно различить знаковые объекты столицы, включая Национальный стадион Токио, район Сибуя, а также сложную инфраструктуру станции Токио. В проекте воспроизведены и природные особенности региона, даже рельеф горы Такао.

Рикума Микуни также участвует в организации образовательного проекта Minecraft Cup и рассматривает созданную карту как эксперимент на пересечении игровой индустрии и цифрового моделирования городов.

В дальнейшем автор намерен продолжить работу над проектом. Поскольку платформа PLATEAU уже содержит цифровые модели большинства регионов страны, он планирует постепенно перенести в игровой формат и другие территории. Возможность публичного распространения карты Токио пока обсуждается: ее объем может затруднить распространение.

