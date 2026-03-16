AMD раскрыла подробности технологии FSR Diamond

AMD анонсировала технологию FSR (FidelityFX Super Resolution) следующего поколения под названием FSR Diamond. Это новое решение разрабатывается совместно с инициативой Microsoft Project Helix и, как ожидается, сыграет центральную роль в стратегии компании в области игрового оборудования.

Генеральный директор AMD по вычислительной технике и графике Джек Хуинь заявил, что FSR Diamond будет «нативно оптимизирована» для нового Xbox и улучшит производительность устройств.

Что предложит технология FSR Diamond?

Хотя многие детали ещё не раскрыты, FSR Diamond в первую очередь использует технологии масштабирования на основе машинного обучения. Технология также выделяется возможностями генерации нескольких кадров с помощью машинного обучения и нейронного рендеринга.

Эти функции разработаны для использования не только на платформе Xbox, но и на графических процессорах Radeon в долгосрочной перспективе. Хуинь подчеркнул, что Diamond обеспечит глубокую интеграцию с комплектами разработчика Xbox (GDK), позволяя разработчикам напрямую извлекать выгоду из этой технологии в своих играх.

AMD рассматривает FSR Diamond не просто как расширение предыдущих версий FSR. Это значительная технологическая переработка, включающая современную вычислительную инфраструктуру машинного обучения. Такой подход направлен на улучшение производительности трассировки лучей и трассировки траекторий, обеспечивая более высокое качество изображения.

С другой стороны, инсайдер Kepler_L2, известный своими утечками, сообщил, что FSR Diamond будет работать только на графических процессорах с архитектурой RDNA 5. Утверждается, что AMD не сможет предоставить эту технологию для видеокарт более старых поколений из-за необходимости поддержки функций ускорения машинного обучения.