Продажи Resident Evil Requiem превысили 6 млн копий

Capcom объявила, что тираж Resident Evil Requiem перевалил за 6 млн копий. О продажах в 5 млн копий сообщали 4 марта, то есть ещё на один миллион игре потребовалось всего 12 дней.

В Resident Evil Requiem два играбельных героя — Грейс Эшкрофт и Леон Кеннеди. Геймплей вдохновлён оригинальной Resident Evil, в нём сделан акцент на хорроре и суровом выживании с минимумом ресурсов. Игровой процесс за Леона же представляет собой концентрированный экшен с обилием патронов и других припасов.

Новая часть серии, которую очень тепло приняли геймеры и критики, доступна на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.