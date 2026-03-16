Из-за кризиса памяти игры станут менее требовательными к железу

На конференции Game Developers Conference 2026 разработчики видеоигр активно обсуждали влияние стремительного развития искусственного интеллекта на индустрию. Однако, как сообщает издание Polygon, одной из ключевых тем кулуарных дискуссий стал глобальный дефицит памяти, который уже оказывает заметное влияние на рынок игровых устройств и процесс разработки игр.

По словам экспертов, в ближайшее время ожидать стабилизации ситуации не стоит. Разработчики предполагают, что дефицит компонентов может сохраняться еще около двух лет. Это, в частности, влияет на графики выхода новых игровых консолей и повышает их потенциальную стоимость. Кроме того, рост цен на оборудование может привести к сокращению бюджетов пользователей на покупку игр, поскольку значительная часть средств будет уходить на обновление железа.

По предварительным данным, Sony может представить PlayStation 6 не ранее 2029 года. В то же время Microsoft уже к 2027 году планирует предоставить разработчикам раннюю версию новой консоли под условным названием Xbox Project Helix.

При этом разработчики не исключают, что стоимость будущей консоли Microsoft может превысить $1000. В таком случае пользовательская база новых устройств будет расти медленнее, что может напрямую сказаться на объемах продаж игр.

На фоне этих факторов в индустрии все чаще звучат призывы сместить фокус разработки с дальнейшего наращивания графической зрелищности на оптимизацию проектов с точки зрения аппаратных требований, прежде всего объема оперативной памяти. Подобные шаги уже предпринимаются. Так, разработчики игры Lego Batman: Legacy of the Dark Knight недавно пересмотрели системные требования, снизив рекомендуемый объем оперативной памяти с 32 до 16 ГБ.

Часть представителей индустрии приветствует подобную тенденцию. По их мнению, заметного прогресса в визуальных эффектах современных игр становится все меньше, тогда как оптимизация может расширить потенциальную аудиторию. Особенно выиграть от этого способны платформы с более скромными аппаратными возможностями, включая устройства Nintendo, где улучшенная оптимизация позволит запускать больше новых проектов на портативных консолях.

Ранее сообщалось, что Valve столкнулась с нехваткой микросхем памяти и ищет поддержку у партнеров.