Nongshim RedForce стала чемпионом Valorant Masters Santiago 2026, обыграв Paper Rex со счётом 3:0 — 13:1 на Corrode, 13:4 на Split и 13:2 на Abyss. За весь финал Paper Rex взяла лишь семь раундов.

NS стала первой командой в истории VCT, которая прошла путь от Premier до победы на крупном международном турнире. Корейский коллектив начинал в низшем дивизионе соревновательной системы, затем выиграл Ascension в 2024 и 2025 годах и получил место в партнёрской лиге. В 2026 году NS не проиграла ни одной серии.

Лучшим игроком финала стал Чон Xross Хван с KDA 60-28-17 и рейтингом 1,57. Россиянин Илья something Петров из Paper Rex показал один из худших результатов в карьере — 28-49-10 при рейтинге 0.68.

За победу NS получила $ 350 тыс. и шесть очков Champions. Paper Rex заняла второе место с $ 200 тыс. и четырьмя очками. Masters Santiago проходил с 28 февраля по 16 марта в Чили с призовым фондом $ 1 млн.